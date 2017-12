OM : Trauco, Maycon, Luan... Marseille peut frapper fort au Brésil

Dans : OM, Mercato.

Même si l’Olympique de Marseille a indiqué qu’il privilégiait le marché français, beaucoup de supporters aimeraient voir Andoni Zubizarreta activer ses réseaux à l’étranger.

Et pourquoi pas en Amérique du Sud ? En tant qu’ancien du FC Barcelone, le directeur sportif olympien a sûrement des contacts au Brésil par exemple. Là où le journaliste Dominique Baillif verrait bien l’OM faire ses emplettes. « On a de très jeunes joueurs prometteurs qui commencent à se signaler, ou encore quelques valeurs sûres déjà établies dans notre championnat et qui pourraient franchir le pas vers l'Europe », a confié notre confrère de Sambafoot.com au site du Phocéen. Alors qui sont ces pépites ?

En se focalisant sur les postes que Marseille souhaite renforcer, certains noms pourraient intéresser « Zubi ». A l’image de Miguel Trauco (voir photo), le Péruvien de 25 ans qui évolue à Flamengo, et qui a déjà été cité du côté de l’OM. « L'un des plus constants du championnat et certainement une très bonne pioche, mais son club demande entre 8 et 10M€ », a prévenu Baillif, qui a aussi conseillé Maycon (20 ans), le milieu du Corinthians capable d’épauler Luiz Gustavo. « Défensif ou relayeur, il fait déjà partie des meilleurs au Brésil. Il a vraiment tout pour être une bonne surprise et aurait certainement sa place aux côtés de Luiz Gustavo », a-t-il commenté.

Si l'OM cherche un attaquant...

Et au cas où l’OM se décidait à (re)casser sa tirelire pour un attaquant, la piste menant à Luan (24 ans, Gremio), déjà annoncé dans le viseur du Barça, pourrait être creusée. « Pas vraiment une bonne affaire dans le sens où il vaut déjà plus de 20M€, mais c'est le meilleur talent à ce poste d'avant-centre », a assuré le spécialiste du foot brésilien. Mais comme beaucoup en janvier, l’OM cherche des joueurs opérationnels qui n’auront pas besoin de plusieurs mois d’adaptation. Tandis que les éléments cités représentent davantage des paris sur l'avenir que des solutions immédiates.