OM : Transfert bouclé pour Niang, Rennes en rigole encore

Il y a quelques semaines, au lancement du mercato en France, Canal+ annonçait avec aplomb que M’Baye Niang allait rejoindre l’OM dans les prochains jours, après un accord trouvé avec le Stade Rennais.

Une annonce qui semblait précipitée étant donné l’état des finances marseillaises, et la volonté de Rennes de ne pas brader son buteur. Mais le Sénégalais avait émis son désir de rejoindre l’OM pour y disputer la Ligue des Champions, et le fait que sa compagne, avec qui il n’est plus entre temps, soit de Marseille, avait provoqué son arrivée dans la cité phocéenne au déconfinement. Mais pour la conférence de presse de reprise, Nicolas Hovleck a rebondi sur ce bruit persistant. Certes, Niang a visiblement confié qu’il songeait à un transfert, mais il n’y a absolument rien de concret, et encore moins d’offre, a assuré le nouveau président du club breton.

« M'Baye était à la reprise ce matin. On a eu beaucoup de marques d’intérêt d’un certain nombre de clubs, mais on n'a reçu aucune offre, alors que j’ai pu entendre sur certains plateaux télé que c’était bouclé, avec même un montant évoqué. Il a fait part d'évoluer sur d'autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que la presse a pu le dire », a livré le dirigeant rennais, qui avoue tout de même que Niang a des envies d’ailleurs, ce qui explique pourquoi le troisième de Ligue 1 cherche un avant-centre ces dernières semaines.