OM ‍: Traité de « ‍pupille asmathique ‍», un joueur fait scandale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a sombré vendredi à Lille (3-1) et semble désormais être hors course dans la course à la Ligue des champions. Un joueur focalise toutes les rancœurs, c'est Luis Henrique.

La belle série initiée par Jean-Louis Gasset lorsqu'il a pris la succession de Gennaro Gattuso est désormais un très lointain souvenir puisque l'OM a enchaîné face au LOSC sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Avant de croiser deux fois Benfica en Europa League, le club phocéen a été surclassé par Lille et pointe à dix longueurs du podium. Même s'il ne porte pas sur ses seules épaules le poids de cet échec qui achève les espoirs marseillais dans la course à la Ligue des champions, Luis Henrique se fait détruire au lendemain du match au Stade Pierre-Mauroy. Revenu du Brésil après un prêt d'une saison, l'ailier est non seulement la cible des réseaux sociaux, mais aussi et surtout des médias où sa prestation est considérée comme honteuse.

Luis Henrique et l'OM, ça tourne très mal

Et c'est dans La Provence que l'on trouve la critique la plus sévère à l'encontre de Luis Henrique. Obtenant la note de 2 sur 10, comme Garcia et Gigot, Luis Henrique a droit à une attaque brutale de la part du quotidien marseillais : « Un match à l’envers. Il ne déborde jamais ce qui est quand même embêtant pour un ailier. Mais, à cette faiblesse qui ne surprend plus personne, il a ajouté une balle de contre gaspillée en tergiversant trop, une frappe de pupille asmathique et une passe qui amène le penalty ». Dans L’Equipe, le ton est évidemment moins virulent contre l’attaquant brésilien de l’Olympique de Marseille, mais finalement la note est la même avec un 2 sur 10 et un commentaire sans pitié : « Le Brésilien n’a rien réussi de notable. » Un constat évident qui vaut au joueur de 22 ans des insultes sur X (anciennement Twitter), mais aussi une charge sans ménagement du côté du Phocéen.

Un zéro pour Luis Henrique ?

Dans son talk-show, Le Phocéen est en mode destruction, puisque Luis Henrique obtient 1 sur 10, Romain Hearing, journaliste du site spécialisé sur l'OM ayant même proposé un 0 sur 10 : « Sa première mi-temps est un scandale, et sa passe à Gigot qui tue le match est aussi un scandale. Il n’y a rien à sauver, il n’y a pas une action où il a été seulement correct. Cette saison, on a déjà mis des 0,5 à des joueurs. » L'été risque donc d'être chaud pour Luis Henrique, qui est arrivé en 2020 à l'Olympique de Marseille et n'a plus qu'une année de contrat avec le club phocéen. Il est évident que Pablo Longoria va devoir être inventif pour céder l'attaquant brésilien au prochain mercato à un prix décent et évidemment bien en dessous des 8 millions d'euros lâchés il y a quatre ans.