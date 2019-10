OM : « Tout le monde s’en fiche de Marseille, c’est comme Bordeaux »

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Le Champions Project lancé à l’arrivée des nouveaux dirigeants à Marseille est tombé à l’eau.

Le club olympien peut espérer une bonne surprise, mais il ne s’est pas donné les moyens de lutter durablement pour le podium et une place en Ligue des Champions à l’heure actuelle. De quoi provoquer le constat très dur de Christophe Dugarry, pour qui l’OM est un club qui tombe aux oubliettes, comme les Girondins de Bordeaux. Deux de ses anciens clubs pour qui le champion du monde 1998 n’a visiblement aucune pitié, et parle en des termes très difficiles.

« Un club comme l'OM, à force, il va devenir comme Bordeaux : tout le monde s'en fiche et personne n'en parle, personne ne s'énerve. Avant, c'était important Bordeaux, mais maintenant... Et Marseille, ça devient pareil. Leur ‘Champions Project', il est bidon et c'est un échec. Mais la L1 est tellement faible qu'ils vont quand même finir dans le TOP 5 car Nantes, Angers et compagnie vont rentrer dans le rang. Mais l'OM, à part les Marseillais, tout le monde s'en fout maintenant, comme de Bordeaux. Plus personne n'a peur d'eux, les adversaires s'en fichent, et pour eux les jouer n'est plus un défi, un challenge », a livré le consultant de RMC, pour qui une éventuelle place honorable en Ligue 1 sera très loin de redorer le blason de l’OM.