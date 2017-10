OM : Torpillé par les fans de l'OM, Jérôme Rothen se justifie

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

C’était forcément un peu le but de la manœuvre, mais la sortie de Jérôme Rothen sur les enseignements du Classique pour l’OM ont beaucoup fait réagir. Notamment chez les sympathisants du club provençal, qui estiment clairement que l’ancien joueur du PSG a surtout torpillé Marseille parce que c’était justement Marseille. Interpellé en direct à la radio par un fan de l’OM, le consultant de RMC s’est défendu de tout parti-pris, assurant que ses critiques à l’encontre de la formation de Rudi Garcia étaient totalement justifiées et objectives.

« Comment veux-tu que je réponde à quelqu'un qui est parti dans cette optique-là ? Que je suis anti-marseillais, que j'ai joué au PSG, que j'ai la haine contre l'OM... Il est déjà catégorique dans sa tête. Je me trouve, dans mes critiques, assez juste. Après, j'ai une conscience professionnelle. Si je suis là, ce n'est pas pour mettre en avant le PSG, et je n'ai pas l'impression de le mettre en avant. Bien sûr que je suis né à Paris, que Paris est le club de mon cœur, je l'ai toujours dit, que j'y ai joué, et j'ai passé six ans magnifiques au PSG. Maintenant, je ne suis plus au PSG, je ne travaille plus au PSG. Je travaille ici. Et ici, je m'éclate à analyser les matchs. (...) Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre aussi de la hauteur, là-dessus. J'ai été critique, oui, et je le serai encore sur ce match-là parce que j'attends plus. Ce match-là mérite plus d'intensité. Il y a moyen de faire mieux des deux côtés », a fait comprendre Jérôme Rothen, qui maintient donc ses conclusions au sujet du jeu insuffisant montré par l’OM contre le PSG dimanche dernier.