OM : Thuram transféré pour 12 ME, Marseille lui dit adieu

Dans : OM, Mercato.

Mario Balotelli parti en fin de contrat, l’Olympique de Marseille recherche activement son successeur en pointe.

Plusieurs noms sont évoqués depuis quelques semaines, dont celui de l’Argentin Dario Benedetto (29 ans, Boca Juniors), considéré comme la nouvelle priorité d’Andoni Zubizarreta. En effet, le directeur sportif a vu certaines cibles lui passer sous le nez. C’est notamment le cas de Marcus Thuram (21 ans) qui vient de trouver sa prochaine destination. A en croire le journal L’Equipe, l’attaquant de Guingamp va rapidement signer au Borussia Mönchengladbach.

Le récent cinquième de Bundesliga serait parvenu à un accord avec le pensionnaire de Ligue 2 pour un transfert à 12 millions d’euros hors bonus. On est donc loin des 20 millions d’euros annoncés pour cette piste. Mais il faut croire que le club phocéen n’avait pas les moyens de financer l’opération. On le sait, l’OM doit vendre en priorité. Et le fils de Lilian Thuram, connu pour sa puissance et ses qualités de percussion sur le côté gauche ou dans l’axe, n’était visiblement pas prêt à patienter.