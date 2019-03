OM : Marseille a recruté une machine au mercato, il jubile

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Déjà auteur de 4 buts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en janvier, Mario Balotelli fait l’unanimité dans la cité phocéenne. Il faut dire qu’en plus de son efficacité, l’Italien apporte sa bonne humeur et son état d’esprit est tout simplement irréprochable depuis son arrivée en provenance de Nice. Un renfort qui permet à Marseille d’espérer accrocher Lyon dans la course au podium, et qui comble de bonheur Adil Rami, lequel connaissait déjà un petit peu Mario Balotelli avant la venue de ce dernier à l’OM.

« C'est un attaquant qui n'a pas peur, qui dérange les défenseurs. C'est un sacré buteur avec beaucoup de qualités techniques et une grosse puissance de frappe. Il n'aime pas perdre. C'est important d'avoir des joueurs à l'OM qui n'acceptent pas la défaite. Et Mario est comme ça » s’est réjoui sur France 3 Adil Rami, qui sait que Marseille peut désormais compter sur un grand buteur à la pointe de son attaque. Cela change des mois précédents, où la succession de Bafétimbi Gomis a provoqué tant de frustration du côté des supporters, avec un Valère Germain pas adapté à l’ancien système de Rudi Garcia, et un Mitroglou qui n’aura jamais fait son trou au Stade Vélodrome.