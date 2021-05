OM : Thiago Almada surprend Longoria avec cette exigence

Dans : OM.

Très chaud sur le dossier Gerson, l’OM a également fait de Thiago Almada l’une de ses pistes au mercato estival.

Le meneur de jeu de Vélez Sarsfield est l’une des grandes priorités de Pablo Longoria au poste de milieu offensif. Des discussions sont menées depuis plusieurs semaines entre Marseille, Thiago Almada et son club argentin afin de trouver un accord mais pour l’heure, le deal est encore lointain. Et cela risque de ne pas arriver tout de suite puisque le média local Vélez a Fondo affirme que Thiago Almada n’est pas du tout pressé de quitter le Vélez Sarsfield. Et pour preuve, l’international espoirs argentin a fait part à son représentant de son désir de rester pour jouer le reste de la Copa Libertadores. Autrement dit, son départ pourrait ne pas intervenir avant le mois de décembre.

Un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille, si cela se confirme, dans la mesure où Pablo Longoria souhaite boucler la majeure partie de son mercato dès le mois de juillet afin que Jorge Sampaoli puisse travailler le plus tôt possible avec son nouvel effectif. Dans le cas où Thiago Almada souhaiterait rester à Vélez jusqu’au mois de décembre, Pablo Longoria pourrait prendre la décision catégorique de refermer ce dossier et ainsi se consacrer sur l’autre piste chaude de Marseille au poste de milieu offensif. Elle mène à Amine Adli, élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Ligue 2 aux Trophées UNFP. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives sous les couleurs de Toulouse en championnat, le Français de 21 ans est cependant dans le viseur de nombreux clubs européens. La concurrence sera féroce pour Marseille, notamment opposé à l’AC Milan dans ce dossier. Amine Adli, Thiago Almada et bien sûr Gerson… Les pistes se multiplient et aucune n’est simple à finaliser pour Pablo Longoria cet été.