OM : Thauvin veut trop d'argent, la réalité est là

Dans : OM.

En fin de contrat à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin entretient le doute sur son avenir, en faisant porter la chapeau à l'ancienne direction.

Présent en conférence de presse avant le OM-Brest de ce samedi au Vélodrome, Florian Thauvin a remis d’un seul coup le doute sur son éventuelle prolongation à Marseille. Il y a quelques semaines, l’entourage du champion du monde avait laissé entendre que son départ était acquis, ce que Téléfoot avait relayé. Mais désormais tout paraît possible, Florian Thauvin mettant sur le dos de Jacques-Henri Eyraud l’échec des récentes négociations. « Il y a des discussions entre Pablo Longoria et mon entourage (…) C’est l’ancienne direction qui a choisi de ne pas me prolonger, il fallait l’assumer. Avec une nouvelle direction, les cartes sont redistribuées », a expliqué Florian Thauvin, qui sait qu’en disant cela il se retire une épine du pied vis-à-vis des supporters de l'Olympique de Marseille.

Thauvin veut trop d'argent pour l'OM

Mais si l’on en croit La Provence, si JHE n’a pas dit banco à une prolongation de Florian Thauvin, c’est que ce dernier a des exigences financières que l’Olympique de Marseille ne peut pas assumer, et cela même si Pablo Longoria aura probablement des moyens supplémentaires suite à la récente visite de Frank McCourt. « Libre en juin, annoncé dans le viseur du Milan AC ou du FC Séville, il promet être dans le flou, même s’il a quelques exigences financières, pas forcément compatibles avec le projet qui se dessine à La Commanderie », explique Fabrice Lamperti, histoire de quand même remettre le dossier de la prolongation de Florian Thauvin en perspective. Les prochaines semaines seront donc déterminantes, Jorge Sampaoli ayant reconnu qu'il était tenté de conserver un joueur tel que Florian Thauvin. Mais ce dernier va peut-être devoir faire un effort financier.