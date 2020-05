OM : Thauvin se fait de nouveaux amis pendant le confinement, c'est beau

Dans : OM.

Pendant cette difficile période de confinement, liée à la pandémie de coronavirus, certains footballeurs de Ligue 1 font de jolis gestes. Et c’est notamment le cas de Florian Thauvin.

Durant cette crise sanitaire, les clubs et leurs joueurs se montrent tous aussi généreux les uns que les autres. Entre des dons d’argent ou des aides pour le personnel soignant, les footballeurs montrent toute leur implication dans la société. Ces dernières heures, c’est le geste Florian Thauvin qui a notamment été remarqué. Confiné chez lui à Marseille, l’attaquant de l’OM s’est effectivement investi pour « Les Petits Frères des Pauvres », une association venant en aide aux personnes âgées dans une situation de précarité. Alors qu’il passe donc son temps au profit d’une bonne cause, le champion du monde s’est fait une nouvelle amie sur les réseaux sociaux : Odette, 96 ans, fan de football et de l’équipe de France.

En visio, Thauvin prend le temps de discuter avec cette personne isolée. Dans leur conversation, l'international français et Odette s'échangent des conseils sur la vie de tous les jours. Un petit moment de bonheur pour Thauvin. « Quel regard fabuleux sur la vie malgré le confinement. Prenez soin des personnes âgées proches de vous. Soyez-là pour eux, aidez-les », a commenté, sur Twitter, le joueur de 27 ans. « C’était une très belle vidéo, merci pour le soutien ! », a répliqué Odette. Désormais, les deux nouveaux amis espèrent se rencontrer en vrai lors d’un match de l’OM au Vélodrome. « On va essayer de trouver des places pour qu’Odette soit au premier rang », a lancé Thauvin, qui profite donc de cette période de crise sanitaire pour redonner le sourire aux gens. Une action qui vaut bien un but !