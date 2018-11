OM : Thauvin s'est gravement planté, Bertrand Latour est désolé

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin a mis un coup de pression à l'Olympique de Marseille en affirmant mercredi qu'il n'était pas question pour lui de passer une saison de plus au club phocéen s'il n'y avait pas de ticket pour la Ligue des champions à la fin du championnat. Des propos très francs qui ont au moins le mérite d'être clairs, même s'ils ne feront pas forcément le bonheur des dirigeants de l'OM et de ses coéquipiers.

Pour Bertrand Latour, le timing de cette déclaration est vraiment surprenant et pour le moins raté. « Cette déclaration est faite beaucoup trop tôt. Dieu sait si j’aime bien Florian Thauvin, et il communique plutôt bien habituellement, mais là c’est une erreur. Envoyez des messages alors que le mercato est terminé, je ne vois pas l’intérêt alors qu’à la limite le faire pendant le mercato ça pouvait avoir un sens. Commencez à faire passer l’intérêt individuel avant le collectif si tôt dans la saison, par rapport au groupe marseillais je ne sais pas comment cela va être perçu par ses partenaires. Thauvin est exemplaire sur le terrain, mais c’est quand même une manière d’ouvrir le parapluie, surtout que lui ses statistiques sont bonnes. Ce n’est pas bien joué de sa part et je suis surpris », a fait remarquer, lors de L'Equipe du Soir, Bertrand Latour.