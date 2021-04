OM : Thauvin refuse une première offre au mercato

Dans : OM.

Utilisé dans toutes les positions possibles et imaginables par Jorge Sampaoli à l’OM, Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait cet été.

En effet, le contrat de l’international tricolore à l’Olympique de Marseille expire au mois de juin et pour l’heure, aucun accord ne semble à l’horizon entre le club phocéen et Florian Thauvin. Depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud, son successeur Pablo Longoria a intensifié les négociations avec Jean-Pierre Bernès afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. L’OM souhaite conserver son champion du monde, mais Thauvin fait déjà partie des plus gros salaires de l’effectif et au vu de la crise, difficile pour Marseille de réaliser une folie en cassant sa tirelire pour un seul et unique joueur. Une période de flou dont souhaite profiter plusieurs prétendants de Florian Thauvin, intéressés par l’idée de recruter l’ancien Bastiais pour zéro euro.

Un refus catégorique

Tandis que son nom circule avec virulence en Italie et en Espagne, le natif d’Orléans figure également sur la short-list de Leicester, actuellement troisième de Premier League. En cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, les Foxes aimeraient renforcer leur secteur offensif et dans cette optique, le profil de Florian Thauvin plaît à Brendan Rodgers. Néanmoins, il est quasiment certain que Florian Thauvin refusera la proposition du club britannique. Et pour cause, le site MilanNews.it rapporte que l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a aucunement l’intention de retenter sa chance en Premier League après avoir échoué à Newcastle il y a quelques années. Cette proposition de Leicester restera donc sans réponse positive de la part de Florian Thauvin, dont l’avenir a plus de chances de s’écrire à Séville, à l’Atalanta Bergame, à l’AC Milan… ou à l’Olympique de Marseille. Dans les prochaines semaines, le club phocéen devrait de nouveau se rapprocher de l’entourage du joueur pour trouver une solution, car Jorge Sampaoli a déjà fait savoir qu’il voulait conserver Florian Thauvin.