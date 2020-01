OM : Thauvin reçoit un conseil effrayant au mercato

Dans : OM.

Blessé à la cheville depuis l’été dernier, Florian Thauvin s’apprête à retrouver les terrains de Ligue 1. Son entraîneur à Marseille, André Villas-Boas, espère pouvoir compter sur lui mi-février.

En attendant de le revoir empiler les buts à Marseille, Florian Thauvin anime quelques débats en raison de sa situation contractuelle. Et pour cause, le bail de « Flotov » en Provence expirera en juin 2021 et pour l’heure, une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour. Inquiétant pour l’OM, qui va devoir faire un choix au mercato estival : vendre Florian Thauvin, ou le prolonger malgré son salaire très imposant. Pour Nicolas Filhol, journaliste à Football Club de Marseille, un troisième scénario particulièrement effrayant pour l’actuel deuxième de L1 pourrait se présenter… à savoir un départ libre de Thauvin en 2021.

« Thauvin, on ne pourra jamais lui reprocher l’amour du maillot, on sait qu’il aime l’OM, qu’il aime le club. Il n’y a aucun doute là-dessus, par contre un joueur a un plan de carrière. Et le plan de carrière, c’est aussi l’argent. Il a un bon contrat à Marseille mais en étant champion du monde, il ambitionne aussi de décrocher un contrat supérieur. Donc s’il ne peut pas le faire à l’OM, il va avoir envie de le faire à l’étranger et peut-être que lui se dit « ça vaut le coup de faire une dernière belle saison avec l’OM en étant en Ligue des Champions et si je pars libre, non seulement je peux négocier un gros contrat mais en plus je peux prendre une belle prime à la signature. » Donc sur l’aspect financier, Thauvin a tout intérêt à partir libre en 2021 ! » a indiqué le journaliste, pour qui Thauvin n’aura aucun intérêt à se précipiter en quittant l’OM pour un club moyen l’été prochain…