OM : Thauvin recale Longoria, accord total avec les Tigres !

Contre toute attente, Florian Thauvin est en passe de s’engager en faveur des Tigres de Monterrey au Mexique.

A seulement 28 ans, l’attaquant de l’OM pourrait quitter l’Europe pour rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres. Au Mexique, un salaire colossal est proposé à Florian Thauvin : entre 23 et 25 ME net sur cinq ans de contrat. Le champion du monde n’a pas reçu les offres qu’il espérait de la part des gros clubs européens (Séville, AC Milan, Naples, Atlético de Madrid) et se laisse donc tenter par la perspective de s’éclater au Mexique, avec un gros salaire à la clé. Une autre option est toutefois sur la table pour Florian Thauvin selon L’Equipe, celle de prolonger son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Pour l’instant, cette hypothèse ne peut pas être totalement écartée.

Thauvin aux Tigres, bientôt officiel ?

Et pour cause, le quotidien national affirme que Pablo Longoria a formulé une proposition de prolongation très attractive à Jean-Pierre Bernès, le représentant de Florian Thauvin. Alors que cela semblait impossible, le président de l’Olympique de Marseille a convaincu Frank McCourt de proposer une augmentation de salaire à Florian Thauvin, que Jorge Sampaoli souhaitait conserver au sein de l’effectif la saison prochaine. Plus gros salaire de l’effectif cette saison depuis le prêt de Kevin Strootman au Genoa, l’international tricolore serait passé de 422.000 euro bruts mensuels actuellement à près de 450.000 euros, soit 3 ME net par an. Comme les Tigres, l’OM proposait cinq ans de contrat à Florian Thauvin. Sur le papier, l’offre de Marseille était très intéressante. Mais la signature du joueur aux Tigres de Monterrey ne fait plus aucun doute et un accord total aurait été trouvé. Les papiers seraient même déjà signés selon le journaliste Nicolo Schira, qui affirme qu'une annonce est imminente pour confirmer l'accord entre les Tigres et Florian Thauvin.