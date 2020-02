OM : Thauvin prêt à faire ce sale coup à Marseille au mercato ?

Dans : OM.

Opéré à la cheville il y a cinq mois et donc pour l’instant auteur d’une saison blanche, Florian Thauvin est plus proche que jamais d’effectuer son retour sur les pelouses de Ligue 1.

L’attaquant de l’Olympique de Marseille sera trop juste pour le déplacement à Nîmes vendredi soir aux Costières, mais pourrait signer son retour le week-end suivant à l’occasion de la réception d’Amiens à l’Orange Vélodrome. Un come-back très attendu en Provence, où l’on salive d’avance à l’idée de voir « Flotov » évoluer aux côtés des très appréciés Dario Benedetto et Dimitri Payet. En interne aussi, on espère voir Florian Thauvin briller rapidement dans l’optique d’une vente cet été puisque l’international français arrive en fin de contrat en 2021. Autrement dit, il est urgent pour Marseille de vendre ou de prolonger Florian Thauvin… Mais selon le compte Twitter @benben_onlyOM, toujours bien informé sur les coulisses du club marseillais, l’affaire n’est pas aussi simple que cela.

Car de son côté, Florian Thauvin se verrait bien quitter Marseille libre de tout contrat en juin 2021 afin de négocier au mieux sa prime à la signature dans son futur club. « Thauvin prolongé sans augmentation après sa saison blanche ? Mais vous rêvez les gars… Thauvin a en ligne de mire juin 2021 pour négocier au mieux son futur contrat et sa prime à la signature » a indiqué l’insider marseillais avant de faire un point plus global sur la stratégie de Marseille concernant les autres joueurs en fin de contrat en 2021 (Payet, Lopez, Mandanda, Amavi, Germain). « On parle souvent des fins de contrat. En interne aussi. Réunion à ce sujet prochainement : pas de renouvellement avant le 30 juin en raison du fair-play financier (prolongation = augmentation dans 90 % des cas). De plus, toutes les fins de contrat en 2021 seront sur le marché cet été (sauf Mandanda, cas à part). Volonté de vendre » est-il expliqué sur Twitter. Autrement dit, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta se préparent à un grand ménage cet été à Marseille afin de renflouer les caisses et éviter que des joueurs ne quittent le navire pour zéro euro en 2021…