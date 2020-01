OM : Thauvin vendu à prix d’or, Marseille a un plan

Dans : OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin n’a toujours pas véritablement débuté sa saison, lui qui revient tout juste d’une longue blessure à la cheville.

De retour sur les terrains du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en ce début du mois de janvier, Florian Thauvin ne refoulera sans doute pas les pelouses de Ligue 1 avant février. Sa longue absence ne joue pas en sa faveur, lui qui rêve de disputer l’Euro 2020 avec la France, deux ans après avoir remporté la Coupe du monde. Mais cette indisponibilité n’arrange pas non plus l’Olympique de Marseille, qui comptait sur les bonnes performances de Thauvin lors de la saison en cours afin de le vendre à prix d’or cet été, à un an de la fin de son contrat.

Logiquement, l’inquiétude pouvait être de mise à Marseille, où la volonté première n’était pas forcément de prolonger Florian Thauvin, lui qui touche l’un des plus gros salaires de l’effectif. Mais en interne, Andoni Zubizarreta afficherait un optimiste étonnant au sujet de la vente de Florian Thauvin à l’été 2020, selon les informations de L’Equipe. En effet, le directeur sportif basque a confié à son cercle proche qu’il aurait de bonnes possibilités de vendre le champion du monde en juillet prochain, malgré sa longue indisponibilité d’août à décembre 2019. Reste que les prochains mois seront décisifs pour l’avenir du joueur, la cote de ce dernier ayant l’occasion de remonter… ou de définitivement chuter, selon comment se déroulera son retour à la compétition.