OM : Thauvin ne fait pas rêver le Milan AC, la preuve !

Joueur de l’Olympique de Marseille ayant la plus grosse valeur marchande, Florian Thauvin est plus que jamais sur le départ.

Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud va être contraint de réaliser un ou deux transferts pour renflouer les caisses, et l’international français a de nombreux courtisans. Parmi eux, l'Atlético Madrid, Chelsea ou encore le Milan AC. Le club lombard est d’ailleurs celui qui est le plus régulièrement associé au natif d’Orléans. Mais il se pourrait bien que cette piste prenne sérieusement du plomb dans l’aile…

En effet, Tuttosport annonce que le Milan AC, déçu des performances de Suso et de Calhanoglu, recherche bien un ou deux attaquants excentrés. Mais l’attaquant de l’Olympique de Marseille est loin d’être le premier choix des dirigeants italiens puisque ceux-ci privilégieraient, pour l’heure, les pistes Saint-Maximin (Nice) et Malcom (Barcelone). Auteur de 15 buts et 9 passes décisives, Thauvin réalise une saison plus aboutie que les deux joueurs précédemment cités sur un plan purement statistique. Mais il faut croire que « Flotov » ne fait pas tant rêver que cela en Lombardie. Et c’est plutôt une mauvaise nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt…