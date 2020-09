OM : L'Europe nargue Marseille avec Thauvin

Dans : OM.

Pour l’instant très discret, Pablo Longoria prend ses marques et avance en coulisses à l'OM.

Il sera très certainement jugé sur la qualité de ses ventes dans les prochaines semaines. Les dossiers sont sensibles sachant qu’André Villas-Boas n’acceptera pas des départs majeurs en masse et sans compensation. Au niveau de l’effectif, plusieurs joueurs à gros contrat sont poussés vers la sortie, mais la plupart n’ont aucune touche pour partir, comme Germain, Strootman ou Mitroglou. Reste un cas particulier, celui de Florian Thauvin. L’Equipe se penche dessus ce vendredi, et avoue que la situation n’est clairement pas favorable à l’OM. Il possède le deuxième plus gros contrat du club derrière Strootman, maintenant que Payet et Mandanda ont prolongé sur le long terme et ont lissé leur salaire. Si son rendement sportif demeure intéressant, il sera libre au mois de juin 2021, et cela fait craindre le pire.

Pour un joueur qui était estimé - exagérément - à 80 ME par Jacques-Henri Eyraud il y a un an et demi de cela, le départ pour zéro euro ferait très mal. C’est pourtant la solution vers laquelle tout le monde se dirige. Le nouveau « Head of Football » est entré en contact avec le joueur et son entourage, mais aucune avancée vers une éventuelle prolongation n’a été effectuée. Au contraire, plusieurs clubs européens ont fait savoir à Thauvin qu’il recevrait une énorme proposition salariale dès janvier 2021 s’il ne prolongeait pas. Leicester, Naples et la Lazio sont notamment à l’affût pour récupérer un joueur en économisant ainsi plusieurs millions. De son côté, l’OM se retrouve coincé avec le champion du monde, qui n’a aucune envie d’être vendu dès cet été et de partir sans avoir disputé la Ligue des Champions.