OM : Thauvin le tricheur, La Provence accuse

Averti contre Saint-Etienne dimanche après-midi (1-0), Florian Thauvin sera suspendu pour le dernier match de la saison avec l’OM.

En effet, l’international français manquera le déplacement à Metz et disputera par conséquent son ultime match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille la semaine prochaine, à l’Orange Vélodrome face à Angers. En toute petite forme depuis plusieurs semaines, Thauvin (1 but et 2 passes décisives avec Sampaoli) fait ce lundi les gros titres de la presse régionale. Il faut dire que l’officialisation de sa signature aux Tigres de Monterrey la saison prochaine a fait beaucoup réagir. Et dans son édition du jour, La Provence en vient à se demander si Florian Thauvin n’a pas fait exprès d’être averti contre Saint-Etienne afin de ne pas jouer la dernière journée de Ligue 1 et ainsi s’économiser dans l’optique de son voyage au Mexique et dans le but d’être compétitif au plus vite avec les Tigres.

« Thauvin a stupidement accroché Bouanga. Un peu plus tôt, pour une faute tout aussi bête et inutile, il avait bénéficié de la mansuétude d'un officiel pas vraiment inspiré. Comme s'il cherchait cette sanction » écrit le quotidien national. Le journal L’Equipe partage cette suspicion dans ses colonnes. « Il était tellement motivé qu'il n'a pas pu s'empêcher de retenir le maillot de Bouanga à quelques mètres de l'arbitre, et dans son propre camp, alors que le seul danger imminent était, justement, de prendre un carton jaune ». De son côté, Florian Thauvin avait fait part de sa détermination avant le match, affirmant sur Twitter qu’il était Marseillais à vie et qu’il donnerait tout pour l’OM jusqu’à la dernière minute. La dernière minute de sa saison sera donc contre Angers lors de la 37e journée la semaine prochaine. Il sera en revanche intéressant de voir si Jorge Sampaoli le fait débuter. En colère après la défaite à Saint-Etienne dimanche, l’Argentin a fait savoir qu’il voulait compter uniquement sur des joueurs motivés et concernés par l’avenir du club et qu’il effectuerait ses choix en conséquence pour les deux derniers matchs de la saison.