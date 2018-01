OM : Thauvin le joueur français n°1, l'OM en est sur

Dans : OM, Ligue 1.

Suite au très bon match de Florian Thauvin face au Stade Rennais samedi lors de la victoire de l'Olympique de Marseille (3-0), Rudi Garcia a tressé des louanges à son attaquant.

Si le club phocéen est aujourd'hui quatrième de la Ligue 1 à un petit point du podium, tenu par Monaco et Lyon, c'est en grande partie grâce à Florian Thauvin. Meilleur buteur et meilleur passeur de son équipe, avec 18 actes décisifs en 20 matchs de championnat, l'attaquant de 24 ans n'en finit plus d'impressionner. Très bon en première partie de saison, l'ancien joueur de Newcastle semble avoir trouvé une belle régularité, puisqu'il a repris l'année 2018 comme il avait fini la 2017, en marquant un but et en délivrant une passe décisive pour Germain contre Rennes, lors de la reprise de la Ligue 1. Une bonne nouvelle qui ravit au plus haut point Rudi Garcia.

« En 2017, c'est le joueur français le plus influent dans son équipe. Ça été une année fantastique pour Flo, et 2018 repart du bon pied pour lui. Je suis très exigeant avec lui, mais je lui laisse une certaine offensive. Il est devenu plus complet, il se place mieux, il fait des meilleurs choix même s'il doit encore progresser là-dessus. Il tente beaucoup, il ne faut pas lui enlever, et c'est un joueur très important pour nous. Il peut compter sur moi pour ne pas le lâcher », a lancé, sur TF1, l'entraîneur olympien, qui sait très bien que Thauvin est en train de réaliser une deuxième saison au très haut niveau sous le maillot de l'OM. Pas étonnant donc de voir qu'il coûterait désormais près de 63 ME, selon la dernière étude du CIES... Et Marseille s'en frotte les mains.