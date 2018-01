OM : Thauvin le boulard, c'est fini, place à Thauvin l'affamé

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin est lancé dans une superbe saison, le joueur de l'Olympique de Marseille contribuant très largement aux bons résultats du club phocéen et prenant déjà son ticket pour le Mondial en Russie avec l'équipe de France. Mais, alors que Florian Thauvin était accusé parfois de se voir trop beau dans le passée, il reste cette fois les pieds sur terre et refuse les fleurs qui lui sont lancées après chacun de ses matches. Après la victoire probante de l'OM à Rennes, l'international tricolore a calmé tout le monde.

« Parfois, on rate des choses, comme un penalty, mais le principal, c'est de rebondir derrière. Il ne faut pas baisser la tête et avoir le moral dans les chaussettes. J'ai su réagir, même si j'aurais préféré marquer ce penalty. À la fin du match, j'ai peut-être failli marquer le but de l'année sur un lob de 40 m, mais je ne l'ai pas marqué... Donc, c'est bien beau, mais là, à la fin du match, je suis plus énervé qu'autre chose », a répondu Florian Thauvin à ceux qui s'enthousiasmaient sur sa performance contre Rennes. Autrement dit, le joueur de l'Olympique de Marseille sait qu'on attend beaucoup de lui et il ne veut plus perdre de temps à se regarder dans le miroir déformant des compliments externes.