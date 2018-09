OM : Thauvin et la VAR, Garcia ne va pas aimer cette sortie de Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Entrée en jeu en début de saison, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’empêche pas les polémiques, même si elle aide effectivement les arbitres à y voir plus clair sur certains évènements qui leur ont échappé.

Son utilisation lors du match entre Marseille et Strasbourg de mercredi n’a toutefois pas convaincu Pierre Ménès. En effet, l’OM est revenu au score sur un pénalty sifflé par M. Letexier pour une faute de Jérémy Grimm sur Florian Thauvin. Le contact est loin d’être évident, même après plusieurs ralentis, et l’attaquant marseillais en rajoute clairement avec une chute spectaculaire pour obtenir gain de cause. Mais si la VAR a été demandée, l’arbitre de la rencontre n’a pas jugé bon de revoir les images, estimant que donc que les arbitres vidéo avaient confirmé son jugement. De quoi rendre furieux le banc alsacien, et provoquer l’incompréhension de Pierre Ménès.

« Les hommes de Laurey ont même ouvert le score sur un but de Lala avant de se faire rejoindre sur un penalty. Difficile de se faire une opinion sur l’action. Moi je regrette que monsieur Letexier ne soit pas allé voir lui-même la vidéo. Si effectivement il y a contact, je ne sais pas si ce contact peut amener la chute avec grand fracas de vaisselle de Thauvin », a expliqué le consultant de Canal+ à propos de l’exagération de l’international français. De son côté, Rudi Garcia a rappelé qu’il « fallait faire confiance » à la VAR dans ces situations, et qu’il était donc inutile de contester les décisions prises par les arbitres après visionnage.