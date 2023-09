Marcelino quitte l’OM, Jean-Pierre Papin entraineur ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Marcelino a annoncé à son effectif son départ de l’Olympique de Marseille, qui doit se régler dans les prochaines heures selon L’Equipe. Jean-Pierre Papin sera l’entraineur intérimaire sur le banc face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi.

Ce mardi matin, au lendemain d'une réunion houleuse dont Foot01 s'est faite l'écho, Marcelino a convoqué ses joueurs pour leur annoncer son départ. Très proche de Pablo Longoria, l'entraineur espagnol n'aura duré que quelques semaines à son poste. Et ce n'est même pas l'échec face au Panathinaïkos en Ligue des Champions qui lui aura coûté sa tête. La bouillie de football présentée sur les derniers matchs a eu le don de mettre les supporters sur les nerfs et la réunion où la direction a été ciblée, a provoqué une réaction en chaine. L'entraineur en chef n'a pas apprécié du tout de voir son travail être critiqué de la sorte par des supporters, qui en ont profité pour menacer les membres de la direction du club. Au final, ce sont pourtant bien les supporters qui ont gagné en provoquant cette démission.

Pablo Longoria viré de l’OM, Frank McCourt interpellé ! https://t.co/6tbgZuCtJU — Foot01.com (@Foot01_com) September 19, 2023

Après cette annonce, Marcelino est allé voir la direction de l'OM pour présenter sa démission de manière officielle, même s'il faut encore qu'elle soit acceptée par son président et ami Pablo Longoria. Mais après le coup de pression de lundi soir et les vives critiques contre l'entraineur passé par Valence, il semble impossible de voir la donne être inversée. Toutefois, selon L'Equipe, le président de l'OM aimerait vraiment faire changer d'avis son entraineur, et lui demande de réfléchir à nouveau à sa décision. Mais le climat qui pèse sur la cité provençale n'incite pas vraiment à une continuité dans cette situation qui a très vite dégénéra après un début de saison plutôt calme.

JPP entraineur intérimaire de l'OM

Pour remplacer Marcelino, l'OM va mettre Jean-Pierre Papin sur le banc. L'ancien entraineur de Strasbourg et de Lens a une expérience très limitée, malgré son passé glorieux à Marseille. Sa dernière aventure avait viré à la catastrophe, puisque faute d'avoir fait monter Chartres en National 1 malgré un gros budget, il avait quitté le club, qui a fini par déposer le bilan par la suite. En novembre dernier, il était revenu à Marseille pour occuper le poste de conseiller auprès du président, même si son rôle demeurait assez obscur. Il aura donc désormais le droit à la lumière avec cette énorme responsabilité de faire au moins la transition sur les prochains jours, car à l'heure actuelle, JPP n'a pas à vocation d'être l'entraineur principal de l'OM.