OM : Thauvin est mauvais, mais il n'y est pour rien

Dans : OM, Ligue 1.

A côté de la plaque contre Angers samedi après-midi, Florian Thauvin traverse une période délicate sur un plan personnel à l’Olympique de Marseille. Moins décisif, l’international français ne parvient plus à être le leader technique qu’il était il y a encore quelques semaines. Logiquement, les critiques s’abattent actuellement sur le natif d’Orléans. Mais selon Elie Baup, le champion du monde 2018 subit le collectif marseillais, qui ne parvient pas à se sublimer, notamment dans les affiches les plus prestigieuses.

« Je ne sais pas. C’est justement la question principale. Va-t-il atteindre un jour le niveau d’un Ribéry ? On peut l’espérer sans le certifier. Quand j’entends les critiques sur ses prestations dans les gros matches, je trouve qu’il subit aussi le niveau collectif de l’OM. C’est-à-dire que je ne vois pas d’autres joueurs de l’équipe sortir du lot dans ces rencontres… Quoi qu’il en soit, après être parti puis revenu et alors qu’il a été la coqueluche du Vélodrome, une nouvelle étape se présente à lui » a reconnu l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de La Provence. Ce qui est certain, c’est que « Flotov » devra retrouver un meilleur niveau si l’équipe de Rudi Garcia veut nourrir quelques ambitions dans cette fin de saison…