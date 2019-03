OM : Thauvin est faible contre les forts, il sait pourquoi

Dans : OM, Ligue 1.

Attendu au tournant face au PSG dimanche soir, Florian Thauvin n’a pas réalisé un grand match. A l’instar de beaucoup de ses coéquipiers, l’international français n’a pas suffisamment pesé, et son rendement a clairement été insuffisant pour que l’OM arrache un résultat positif du Parc des Princes. Briller contre les gros du championnat, ce n’est clairement pas le point fort du natif d’Orléans, à qui il est régulièrement reproché de n’avoir aucune influence sur les grandes affiches de Ligue 1. Un problème avant tout psychologique selon Elie Baup, lequel ne remet absolument pas en cause le talent de Florian Thauvin.

Un problème psychologique ?

« C'est une question récurrente, mais il a quand même des chiffres remarquables, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, je ne trouve pas qu'il soit passé plus à côté que d'autres dimanche, je pense à Balotelli par exemple. Si l'OM a été intéressant en première mi-temps, il ne s'est créé aucune situation, et c'est difficile d'exister dans un match comme ça pour un attaquant. Après, c'est un cercle vicieux. À force de lire ce genre de statistiques ou d'entendre les mêmes questions des journalistes à ce sujet, ça doit forcément cogiter. Il y a ces gros matches, l'équipe de France où il doit franchir un cap, mais les adversaires ne sont pas les mêmes, les marquages sont plus serrés, et il se sait attendu. Est-ce que cela crée un blocage ? C'est possible, parce que toutes ces informations dont vous me parlez, il les reçoit aussi. Mais, quand on voit l'année 2018 qu'il a réalisée, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas au niveau. Il y a un aspect psychologique, c'est certain » a confié l’ancien entraîneur marseillais, interrogé par Le Phocéen. Espérons tout de même pour l’OM qu’il parvienne un jour à se défaire de se blocage psychologique. Cela pourrait servir, à l’aube du sprint final…