OM : Thauvin est de retour, rendez-vous pris avec le Vélodrome

Opéré de la cheville en septembre dernier, Florian Thauvin va enfin reprendre la compétition. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur André Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille attendait ce moment depuis des mois. Eloigné des terrains en tout début de la saison, Florian Thauvin a enfin repris l’entraînement collectif. L’ailier français a réalisé quelques exercices avec ses coéquipiers à l’approche du déplacement à Nîmes vendredi. Bien sûr, l’ancien Bastiais ne sera pas disponible pour cette 27e journée de Ligue 1. Mais son coach André Villas-Boas a bon espoir de l’aligner contre Amiens la semaine prochaine.

« Flo s'est entraîné avec nous, mais évidemment, il n'est pas encore prêt pour Nîmes. Il a fait les premiers exercices avec le groupe, l'échauffement et le toro, mais pas les autres exercices. Je pense qu'il pourra les faire en début de semaine prochaine. Il y a une petite possibilité pour Amiens, ça va dépendre de son évolution, a annoncé le Portugais. Quand on a donné le OK pour l’opération, c’était prévu pour trois mois et à la fin ça a été six mois... Le chirurgien a trouvé plus de dégâts sur le cartilage et il a pris plus de temps. On a fait de la précaution. »

La joie de Villas-Boas

« C’est son retour, c’est une grande nouvelle pour nous. Une super recrue au bon moment, s’est réjoui le technicien. On voulait avoir le contrôle de la programmation de Flo dans sa récupération et on a réussi. Maintenant, il est avec nous et Pedro, notre préparateur. Il sera là la semaine prochaine pour l’entraînement. Maintenant, il faut mesurer les impacts dans les entraînements pour voir comment il se trouve, et qu’il retrouve la forme physique. »

En tout cas, Villas-Boas n’a aucun doute sur l’apport de Thauvin pour la fin de saison. « Sur son niveau, oui bien sûr, la qualité qu’il a c’est impressionnant. Il a été décisif à chaque saison pour l’OM. C’est un joueur très important pour nous. Sa blessure est soignée. La prochaine semaine sera importante pour lui et s’il est prêt pour Amiens, ça ne sera pas pour être titulaire. On va faire en sorte qu’il arrive à 100% après la trêve », a précisé le coach marseillais, impatient de pouvoir titulariser l’un des meilleurs joueurs de son effectif.