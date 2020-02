OM : Florian Thauvin de retour à l'entraînement collectif !

Dans : OM.

Opéré à la cheville il y a cinq mois, Florian Thauvin a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce mercredi à l’Olympique de Marseille.

Il y a deux semaines, l’international français de l’OM retrouvait les terrains d’entraînement du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, après un long processus de reprise en salle. Ce mercredi marque un nouveau tournant pour Florian Thauvin puisque pour la première fois depuis près de six mois, l’attaquant de l’Equipe de France s’est entraîné normalement avec le reste du groupe. Evidemment, il n’y a quasiment aucune chance de le voir dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Nîmes vendredi mais l’hypothèse d’un come-back pour la réception d’Amiens la semaine prochaine est désormais plus que plausible. Une vraie bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui espérait initialement récupérer Florian Thauvin bien plus rapidement…