OM : Thauvin dit stop, il veut quitter Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Florian Thauvin, blessé durant la phase de préparation de l'Olympique de Marseille, était forfait pour le premier match de l'OM samedi au Vélodrome contre Reims. Et ce que le Champion du monde a vu ne l'a probablement pas rassuré, le club phocéen semblant être sur le même rythme que l'an passé. Mais si l'on en croit Canal+, l'avenir de Florian Thauvin s'inscrit probablement loin de Marseille. En effet, selon Olivier Tallaron, et même si André Villas-Boas compte sur lui, Florian Thauvin souhaite clairement partir lors de ce mercato. C'est Jean-Pierre Bernès, qui est l'agent du joueur marseillais, qui a donné cette précision au journaliste de la chaîne cryptée, on peut donc y donner un large crédit, précisant que Florian Thauvin voulait vraiment jouer régulièrement des coupes européennes et surtout la Ligue des champions.

Reste que le mercato anglais est désormais fermé, et si Florian Thauvin doit partir de l'Olympique de Marseille ce sera à priori pour l'Espagne. FloTov est toujours dans le collimateur de Valence, et le club de Liga pourrait passer à l'action lorsqu'il aura finalisé la vente de Rodrigo. Autrement dit, le dossier est loin d'être bouclé, puisque l'on ne se bouscule pas pour faire signer l'avant-centre de Valence, et il est encore possible que faute d'offre Florian Thauvin reste à l'OM. Mais quoi qu'il en soit, l'agent du joueur marseillais a envoyé un message sans détour.