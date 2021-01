OM : Thauvin dans la sauce à cause de Mbappé

Dans : OM.

Le geste de Florian Thauvin, qui a échangé son maillot avec Kylian Mbappé, lors du récent PSG-OM, lui vaut des reproches.

Les caméras sont partout, surtout dans les grands matchs, et les joueurs le savent très bien. Résultat, les supporters de l’OM ont assisté à une scène en direct ce mercredi, à l’occasion du match de leur équipe face au PSG. A la mi-temps de la rencontre, Florian Thauvin et Kylian Mbappé ont regagné les vestiaires, discutant dans le couloir et s’échangeant finalement leur maillot. Un geste effectué dès la pause qui dérange tout de même à Marseille, selon La Provence. Pour le journaliste Jean-Claude Leblois, c’est plus précisément l’enchainement de cette action effectuée alors que la confrontation n’était pas finie, et le fait de voir ensuite Thauvin ressortir avec le brassard de capitaine en raison de la blessure de Steve Mandanda, qui a du mal à passer.

Les supporters de l’OM sont ainsi annoncés comme remontés par cette attitude pas forcément compatible avec celle d’un capitaine et d’un joueur qui se voyait être le « Francesco Totti » de Marseille à son retour de Newcastle. Depuis, s’il est quasiment irréprochable sur le terrain, le champion du monde français détonne entre ses déclarations d’amour, et ses actes, puisqu’il est bien parti pour partir libre en fin de saison. Et rapporter ainsi zéro euro à l’OM. De quoi, outre la petite vindicte sur les réseaux sociaux, provoquer quelques banderoles acides à son encontre lors des prochaines rencontres au Vélodrome. Son départ pourrait ainsi être réclamé, alors que, malgré les intérêts de plusieurs formations, les offres sont pour le moment inexistantes.