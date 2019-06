OM : Thauvin à Monaco, c'est la rumeur WTF du jour !

Dans : OM, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Auteur d’une saison plus que correcte sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin risque d’animer le mercato phocéen. Notamment car l’international français jouit d’une belle cote sur le marché des transferts, et que Jacques-Henri Eyraud est dans l’obligation de vendre certains éléments pour renflouer les caisses. Ces dernières semaines, le nom de Florian Thauvin est souvent associé aux clubs italiens tels que l’Inter, le Milan AC ou encore Naples. Mais à en croire les informations obtenues par Soccer Link, l’AS Monaco serait également sur les traces de l’Orléanais.

« Selon nos informations c’est l’AS Monaco qui est venu aux renseignements dernièrement pour Thauvin, auteur de 16 buts et 8 passes décisives avec l’Olympique de Marseille cette saison. Le club de la Principauté qui ne participera à aucune compétition européenne s’intéresse au profil l’ancien bastiais. À l’inverse, le Milan AC et l’Inter Milan, à qui il donnait sa priorité, ont pour le moment mis le dossier Thauvin en stand-by » explique le média. Dans ce dossier, Monaco aura tout de même bien du mal à convaincre l’international tricolore. En partie car ce dernier s’imagine travailler avec André Villas-Boas à Marseille, et il paraît inconcevable de le voir quitter la cité phocéenne pour un club ne disputant pas de coupe d’Europe la saison prochaine…