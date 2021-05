OM : Guendouzi fonce vers Marseille

Dans : OM.

En plus de Gerson, l’OM a ciblé Mattéo Guendouzi pour combler les départs de Ntcham, Cuisance et peut-être de Kamara cet été.

Le mercato estival sera bouillant et Pablo Longoria n’a pas l’intention d’attendre la fin du mois d’août pour agir. Le président de l’OM est en négociations avancées avec Flamengo pour le transfert de Gerson, qui pourrait atteindre près de 30 ME bonus compris. En parallèle, l’Espagnol de 34 ans est intéressé par le profil de Mattéo Guendouzi, prêté par Arsenal au Hertha Berlin cette saison. Il faut dire que Marseille devra recruter au minimum deux joueurs au milieu afin de combler les retours de prêt de Ntcham au Celtic Glasgow et de Cuisance au Bayern Munich. De plus, Boubacar Kamara est très courtisé et pourrait faire ses valises en cas de proposition supérieure à 30 ME.

A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, les négociations entre Marseille et Arsenal pour le transfert de Mattéo Guendouzi sont avancées. Le média espagnol a lâché une véritable bombe en expliquant qu’un accord était tout proche d’être trouvé aux alentours de 20 ME pour le transfert définitif du capitaine de l’Equipe de France espoirs. Si l’information venait à se confirmer, il s’agirait d’une immense surprise pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Si le profil de Guendouzi peut faire débat, la capacité de Frank McCourt à lâcher 20 ME en plus de se positionner sur un joueur comme Gerson à 30 ME serait extrêmement rassurante. Reste maintenant à voir si l’objectif de l’OM est de recruter à la fois Guendouzi et Gerson, ou si la venue de l’international espoirs français signifie que le Brésilien de Flamengo ne sera finalement pas recruté. Une chose est certaine, Marseille est plus actif que jamais et sa stratégie très offensive sur le marché des transferts diffère de la méthode employée par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta dans le passé.