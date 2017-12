OM : Thauvin a été bidon en Angleterre, il sait pourquoi

Dans : OM, Ligue 1, Premier League.

Recruté par l’Olympique de Marseille en 2013 en provenance du LOSC, Florian Thauvin est désormais comme un poisson dans l’eau à Marseille.

Auteur de 15 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’international français a déjà fait trembler les filets à 8 reprises depuis le début de l’exercice. Une régularité qui vaut au natif d’Orléans d’être régulièrement appelé par Didier Deschamps dans le groupe de l’Equipe de France depuis plus d’un an maintenant. Pourtant, tout n’a pas été simple pour celui qui a été un énorme flop en Premier League lors de son passage de six mois à Newcastle de septembre 2015 à janvier 2016.

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, l’ailier droit de l’OM est revenu sur cette période difficile de sa carrière. « C'est beaucoup plus physique en Angleterre, il y a beaucoup d'engagement. Il faut être prêt, il faut passer par la case musculation avant d'aller jouer en Premier League. C'était trop tôt. C'est un transfert qui s'est fait rapidement. Normalement, on prend son temps, on réfléchit, mais pour moi ça s'est fait trop rapidement après le départ de Marcelo Bielsa » a-t-il confié. Désormais, il peut apprécier pleinement de briller dans son club de cœur. « Marseille, c'est chez moi, c'est ma maison. Le Vélodrome c'est mon jardin. On peut le voir, je mets beaucoup plus de buts à domicile qu'à l'extérieur. Je me sens bien ici » a confié celui qui pourrait être très courtisé au mercato l’été prochain. Mais à coup sûr, il y réfléchira à deux fois avant de partir…