OM : Salah fan numéro 1 de Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1, Serie A.

Sa carrière a pris une ampleur phénoménale depuis qu'il a rejoint Liverpool, mais Mohamed Salah n'a pas oublié d'où il venait et notamment l'AS Rome ou il a travaillé sous les ordres de Rudi Garcia. Et l'attaquant égyptien l'avoue sans détour dans L'Equipe Magazine, il a très clairement apprécié la manière de faire de celui qui est désormais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Et même si sa collaboration avec Rudi Garcia n’a pas été très longue, il en garde un excellent souvenir. « Je me souviens bien de notre première rencontre. Il a tout de suite été gentil et amical. Sa façon de traiter les joueurs est remarquable. On n'a pas travaillé ensemble longtemps, mais je dois le remercier, car il m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans l'équipe, moi qui venais d'arriver et ne parlais pas italien. J'ai vu qu'il avait perdu la finale de la Ligue Europa, j'en suis désolé pour lui », explique Mohamed Salah, qui ne va toutefois pas jusqu'à dire qu'il peut signer à l'Olympique de Marseille pour recroiser la route de Rudi Garcia. Dommage pour l'OM et la Ligue 1.