OM ‍: Textor offre sur un plateau un attaquant à Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté à Botafogo jusqu’à la fin du mois de décembre, Luis Henrique a de grandes chances de revenir à l’OM et de disputer la seconde partie de saison sous les ordres de Gennaro Gattuso à Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille sera privé de plusieurs joueurs offensifs pendant la coupe d’Afrique des Nations (Ounahi, Harit, Sarr, Ndiaye), un renfort inattendu pourrait venir garnir l’effectif à la disposition de Gennaro Gattuso dans les prochaines semaines. Dans son édition du jour, La Provence nous indique que la tendance est à un retour de Luis Henrique du côté de la Canebière. Et pour cause, malgré quelques fulgurances et une saison correcte à Botafogo (6 buts, 4 passes décisives), l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille ne devrait pas être conservé par John Textor.

Le propriétaire de Botafogo est actuellement en train de tenter un énorme coup de poker pour baisser l’option d’achat de Luis Henrique à 6,5 millions d’euros, une somme pour laquelle le club phocéen n’acceptera pas de vendre son espoir brésilien, recruté pour 8 millions d’euros en 2020. Au vu du désaccord qui se profile entre John Textor et Pablo Longoria, la tendance est donc à un retour de Luis Henrique au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille à la reprise au mois de janvier après Noël.

Luis Henrique de retour à l'OM en janvier ?

Ce retour pourrait constituer une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui s’offrirait un renfort gratuit et à un poste d’ailier qui pose problème depuis le début de la saison, où aucun titulaire en puissance ne se détache réellement. Un constat qui sera d’autant plus valable au mois de janvier avec les départs à la CAN de joueurs tels qu’Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr. Reste maintenant à voir si de son côté, le joueur est dans l’optique de revenir à Marseille avec l’état d’esprit et l’envie de s’imposer ou si Luis Henrique désire plus que tout rester dans son Brésil natal. Les prochaines semaines nous apporterons des réponses mais à ce jour, la tendance est donc à un grand retour de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille.