OM : Taper Lyon, Villas-Boas annonce la couleur

Dans : OM.

L'OM a renoué avec la victoire, face au LOSC, et occupe désormais la quatrième place du championnat. Les Phocéens sont désormais tournés vers Lyon, à commencer par leur coach.

Après l'élimination prématurée face à Monaco en Coupe de la Ligue, André Villas-Boas commençait à sentir la pression sur ses épaules, et le calendrier à venir n'était pas forcément fait pour l'aider. Victorieux du LOSC, 2-1, l'OM relève la tête après ce premier choc remporté. Cependant, cette victoire face à un concurrent direct pour une qualification européenne à la fin de la saison n'a pas été fêtée très longtemps. Les têtes sont déjà tournées vers le choc à venir, face à l'OL ! Avec trois points d'avance sur le rival olympien avant la treizième journée, les Phocéens peuvent créer un petit trou entre eux et leur ancien entraîneur, Rudi Garcia. En ce qui concerne André Villas-Boas, un seul objectif trotte dans sa tête depuis la fin du match face à Lille, prendre trois points face aux Lyonnais.

« On a mis l’agressivité, la combativité pendant 90 minutes […] Il faut continuer, on a perdu des points auparavant. On pense désormais au match face à Lyon avec l’objectif de prendre trois points d’avance sur eux », a expliqué l'entraîneur portugais, au micro de Bein Sport, dans un discours bien plus musclé que celui avant le match face au PSG.