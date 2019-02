OM : Tape un gros et on en reparle, Benarbia prévient Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille reste sur trois victoires consécutives en Ligue 1, mais les esprits chagrins font remarquer que l'OM s'est imposé face à des formations qui luttent plus pour le maintien que pour une place européen (Dijon, Bordeaux, Amiens). Au moment d'aller défier ce dimanche le Stade Rennais en Bretagne, le club phocéen se sait attendu au tournant. Une victoire à Rennes ferait cette fois basculer la saison marseillaise du bon côté.

C'est donc peu dire que le résultat final de ce Rennes-OM est attendu. Sur RMC, Ali Benarbia a fixé la portée de cette rencontre. « En ce moment, Balotelli, la moindre occasion, et c’est la chance qu’a l’OM, ça va au fond. Même les buts refusés. Là, il va y avoir une équipe de Rennes qui va jouer. Ils ont des joueurs offensifs qui peuvent faire mal à la défense de Marseille. On a dit : ‘Ça va mieux la défense’. C’est Kamara et Caleta-Car, mais surtout, c’est le retour de Sakai. Depuis qu’il est revenu, il joue latéral droit et troisième défenseur dans l’axe pour tout récupérer. C’est ça qui fait du bien derrière. On attendra de voir contre Rennes comment cette équipe de Marseille va réagir, si elle prend un but », a expliqué, selon des propos rapportés par FootRadio.com, l'ancien joueur désormais consultant pour RMC.