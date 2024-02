Loin de l'OM, la galère de Vitinha se poursuit

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Transféré au Genoa cet hiver, Vitinha a quitté l'Olympique de Marseille avec l'objectif de se relancer, après un passage raté en France. Mais du côté de l'Italie, son adaptation est également assez délicate.

Décidément, Vitinha n'y arrive plus. Recruté contre 32 millions d'euros par l'OM il y a un an, l'ancien attaquant de Braga n'a inscrit que 6 buts en 43 matchs disputés sous la tunique du club de la cité phocéenne. Un bilan très décevant pour le joueur le plus cher de l'histoire de Marseille. Les dirigeants phocéens ont pris la décision de l'envoyer en prêt au Genoa, avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. De quoi amortir légèrement ce transfert raté de Pablo Longoria. Mais en Italie, le joueur de 23 ans n'arrive pas encore à se relancer réellement. Depuis son arrivée en Serie A, Vitinha a disputé trois rencontres, à chaque fois en étant d'abord remplaçant. Au total, il n'a eu que 21 minutes pour se mettre en évidence, et pour le moment, il n'a pas été décisif.

En Italie, Vitinha traîne son spleen

Loin du Portugal où il a brillé au début de sa carrière, Vitinha ne parvient pas à enchaîner. Entré à la 83e minute lors du dernier match de Serie A du Genoa, face à Naples, le Portugais a pris un carton jaune et n'a pas pu empêcher l'égalisation des Napolitains en fin de match. Son club est pourtant 12e, avec 10 points d'avance sur la zone rouge, de quoi jouer de manière libérée, sans une grosse pression sur les épaules, comme cela pouvait être le cas à l'OM où les attentes étaient assez importantes. Pour Marseille, il est temps de se tourner vers l'avenir. Les dirigeants phocéens ne parviennent toujours pas à recruter un grand buteur, à la hauteur des exigences du club olympien.