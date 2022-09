OM : Suspendu, Tudor essaie d’amadouer les arbitres

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En déplacement à Angers vendredi soir, à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille évoluera sans son entraîneur Igor Tudor. Le Croate, sanctionné de trois cartons jaunes en Ligue 1, a écopé d’une suspension pour un match. Mais le coach marseillais n’est pas pour autant rancunier.

Les arbitres de Ligue 1 n’ont pas vraiment la cote. Depuis le début de la saison, les hommes en noir de notre championnat sont très souvent critiqués pour leurs décisions. Il est vrai que certaines interprétations ont surpris ces dernières semaines, notamment sur des cartons rouges sévèrement distribués et validés par la VAR. Mais il vaut mieux éviter de contester dans la mesure où ces mêmes arbitres ne sont pas toujours ouverts au dialogue.

Thierry Henry: "Ce qui m'agace avec la VAR, c'est qu'elle n'est pas assez rapide. Ensuite, il s'agit toujours de la décision de quelqu'un qui se trouve dans un camion ou ailleurs, car ce n'est pas la VAR qui décide."https://t.co/NuoNWMkAt2 — RMC Sport (@RMCsport) September 29, 2022

Igor Tudor pourra confirmer, lui qui a récolté trois cartons jaunes synonymes de suspension pour le déplacement à Angers vendredi. « C'est vrai que je suis désolé de ne pas être là demain, a réagi l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ce jeudi en conférence de presse. C’est une décision qui a été prise, il faut la respecter. C’est sûr que j’aurais aimé être là. » Le Croate aurait pu en profiter pour tacler les arbitres. Mais non, l’ancien joueur de la Juventus Turin a préféré complimenter l’arbitrage français dans son ensemble.

Tudor surpris par l'arbitrage en L1

« Depuis je suis arrivé ici, on m'a beaucoup parlé des arbitres et pas toujours de façon positive, donc j'ai été plutôt agréablement surpris, a reconnu Igor Tudor. Je m'attendais à un niveau plus faible et ce n’est pas le cas. Il y a parfois eu quelques erreurs. Parfois les arbitres prennent mal certaines choses. Mais dans l'ensemble j'ai vu un bon arbitrage et pas seulement pour mon équipe mais dans tout le championnat. » Peut-être une manière d’amadouer des arbitres qui ne l’ont pas épargné pour ses débuts en Ligue 1.