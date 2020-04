OM : Surprise, le coup de pouce de l'UEFA à Eyraud et McCourt

Dans : OM.

L'OM a gagné un sursis dans son litige avec l'UEFA sur la tenue de ses comptes, en raison de la situation mondiale et de l'interruption des compétitions de football.

La situation internationale liée à la pandémie de Coronavirus va avoir des répercussions terribles sur le plan économique, et de nombreux clubs vont devoir se serrer la ceinture. L’UEFA a confié cette semaine qu’elle serait beaucoup plus souple concernant l’étude des comptes pour cette saison 2019-2020 en raison des pertes liées aux droits télés, aux salaires des joueurs qu’il faut continuer à payer, à l’absence de revenus billetterie ou sponsoring, aux primes de compétition en attente, et bien sûr aux transferts qui seront revus à la baisse. Mais qu’en est-il des clubs déjà épinglés, et qui se serraient déjà la ceinture avant cette crise ? Une légère souplesse est possible, notamment en ce qui concerne la date de clôture des comptes. Ainsi, impossible pour l’OM de présenter un bilan amélioré avec des ventes avant le 30 juin, sachant qu’il n’y a aucune chance que les compétitions soient terminées. Néanmoins, La Provence se veut plutôt optimiste sur la clémence de l’UEFA.

Dans un article intitulé « Enfin une bonne nouvelle pour l’OM », le quotidien local assure que pour cette saison, le club provençal ne sera pas trop embêté malgré son déficit plus important que prévu et son cas déjà transmis à l’instance de contrôle financier des clubs. De quoi laisser penser que ces fameux 40 ME à trouver sur le marché des transferts en urgence pourraient provisoirement être glissés sous le tapis, en attendant que la situation économique s’améliore pour le football ? Ce serait, en effet, une nouvelle plutôt bonne pour l’OM.