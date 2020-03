OM : L'UEFA ne fera aucun cadeau à Marseille, virus ou pas

Dans : OM.

Même si l'UEFA s'est engagée à tenir compte de la difficile fin de saison des clubs européens à cause du coronavirus, Marseille ne pourra pas compter sur ce "joker" face au fair-play financier.

Comme l’ensemble des clubs européens, l’Olympique de Marseille va être lourdement impacté par l’épidémie de coronavirus, car il semble illusoire de croire que les derniers matchs de la saison se joueront dans des stades combles. L’OM va donc se priver de très grosses recettes et cela n’arrangera pas ses comptes pour la saison 2019-2020, même si la LFP et l’UEFA ont bien évidemment déjà fait savoir que cette situation exceptionnelle sera prise en compte. Cependant, malheureusement pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, l’instance européenne du football n’a pas oublié que ce sont les promesses de l’an passé que l’OM a refusé de respecter. C’est d’ailleurs ce qui vaut malheureusement au club phocéen d’avoir vu son dossier être transmis à la chambre de de jugement de l’UEFA avec la menace d’une lourde sanction.

Car si le gendarme financier du football veut bien être tolérant pour cette fin de saison, cela ne sera pas une amnistie générale pour les événements du passé. Si l’UEFA acceptait ainsi de tout effacer, nul doute qu’on entendrait rapidement des clubs hurler au scandale. Dans L’Equipe, Etienne Moatti confirme que l’Olympique de Marseille peut toujours craindre le pire. « En clair, l'OM, largement en dehors des clous, ne profitera pas forcément de la situation (...) Sa situation n'a donc rien à voir avec la crise liée au coronavirus, même si, évidemment, cela ne va rien arranger. À l'arrivée, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud risque donc toujours une peine lourde, qui peut aller jusqu'à l'exclusion des Coupes d'Europe », prévient le journaliste, qui repousse totalement l’hypothèse d’une tolérance de l’UEFA face à l'Olympique de Marseille.