OM : Surprise à Marseille, Eyraud vise Claude Puel !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, FC Nantes.

Après une saison chaotique, le départ de Rudi Garcia ne fait désormais plus l’ombre d’un doute à l’Olympique de Marseille.

En effet, RMC et Le Parisien annonçaient en chœur lundi soir que Frank McCourt était désormais prêt à payer les indemnités de licenciement de l’ancien manager de la Roma, et que son départ était acté pour la majorité du vestiaire. Reste maintenant à voir qui sera son successeur dans la cité phocéenne. Jacques-Henri Eyraud n’a jamais caché qu’il accordait sa préférence à un entraîneur français, un critère qui avait d’ailleurs été décisif au moment de choisir Rudi Garcia.

C’est en partie pour cela que selon Canal Plus, la piste Claude Puel est réelle pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen, tout comme le FC Nantes, s’intéresserait de près à l’ancien manager de Leicester, sans clubs depuis moins d’un an, et qui ne serait pas contre l’idée de rebondir en France. Reste maintenant à voir si Claude Puel fait simplement partie d’une large short-list des dirigeants marseillais, ou s’il est la priorité du duo Zubizarreta-Eyraud. En tout cas, cette rumeur ne manquera pas de diviser au sein des fans de l’OM…