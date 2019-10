OM : Sur le podium ? Carine Galli climatise Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas a très franchement abordé en conférence de presse les objectifs de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur portugais faisant du podium sa seule cible cette saison, même s’il sait que son effectif est très juste pour réussir à retrouver le Top 3 de la Ligue 1 et évidemment la Ligue des champions. Pour Carine Galli, si le discours d’André Villas-Boas, il faut tout de même rappeler que l’OM n’est pas habitué au podium ces dernières saisons et qu’il est beaucoup plus raisonnable de penser à la C3 qu’à la C1.

Carine Galli a tout de même tenu à rappeler quelques vérités. « On parle de de l’OM sur le podium, mais ce qui me gêne beaucoup c’est que systématiquement en début de saison, il y a des beaux discours et on entend à chaque fois « Marseille doit viser le podium ». Le problème, c’est que l’on ment aux gens, car Marseille n’a été que deux fois sur le podium depuis son titre de champion de France en 2010 avec Didier Deschamps. Sur les six dernières années, Marseille n’a jamais été sur le podium. Donc arrêtons de faire croire aux gens que l’OM est outillé pour terminer dans les trois premiers (...) l’OM doit déjà retrouver l’Europa League avant de penser à la Ligue des Champions », a rappelé la journaliste, histoire de fixer quand même un objectif à l'Olympique de Marseille. A André Villas-Boas et ses joueurs de changer tout cela.