OM : Strootman refourgué au mercato, Eyraud a un plan

« Dans une discussion avec le président, on m’a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi ». Dans les colonnes de la presse néerlandaise dimanche, Kevin Strootman a confirmé la tendance. L’Olympique de Marseille souhaite bien se séparer de l’ancien milieu de terrain romain, dont le salaire devient difficile à supporter sans coupe d’Europe. Reste qu’il sera difficile de revendre un joueur qui émarge à plus de 500.000 euros par mois dans la cité phocéenne. Tout du moins, c’est ce que l’on pourrait penser. Mais en interne, on semble confiant dans ce dossier pourtant épineux…

« Les dirigeants marseillais, qui ont conscience aujourd’hui d’avoir surpayé le joueur et de s’être fait un peu avoir par la Roma, sont étonnamment confiants sur la capacité à placer Kevin Strootman à l’étranger, en Premier League notamment. Ce ne sera pourtant pas simple » prévient L’Equipe, pour qui cette erreur au mercato est à mettre au crédit de Jacques-Henri Eyraud et de Rudi Garcia, mais surement pas au crédit du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Car l’Espagnol souhaitait « mettre l’argent sur deux jeunes joueurs à fort potentiel » dont Diadié Samassékou du RB Salzbourg. Heureusement dès cet été, l’ancien directeur sportif du Barça aura la main sur le mercato, avec son compère André Villas-Boas…