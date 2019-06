OM : Marseille veut le larguer, Strootman dit tout !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour près de 30 ME en provenance de l’AS Roma l’été dernier, Kevin Strootman ne fait pas l’unanimité à Marseille. Il faut dire qu’en dépit de son professionnalisme et de son attitude exemplaire, l’international néerlandais n’a pas justifié l’investissement important de Frank McCourt, avec des prestations décevantes sur le terrain. Raison pour laquelle Jacques-Henri Eyraud lui a signifié qu’il l’avait placé sur la liste des transferts, comme Kevin Strootman l’a lui-même confirmé dans les colonnes du média néerlandais Algemeen Dagblad.

« Dans une discussion avec le président, on m’a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message. J’ai signé un contrat de cinq ans l’été dernier et Marseille a payé à l’époque un prix très élevé à la Roma. Nous devons attendre de voir ce que propose le marché. Il me reste quatre années de contrat. Vous ne signez pas dans un club pour cinq ans avec l’objectif de partir au bout d’un an. Je veux vraiment rendre la confiance qui m’a été accordée, rester et vivre une meilleure deuxième saison. Mais encore une fois, il faut avoir cette chance. Marseille a également des choses à gérer avec les règles du fair-play financier de l’UEFA. Je n’ai pas pensé à un retour en Eredivisie. Et je ne veux pas d’un prêt, je veux une vente » a exigé Kevin Strootman, très cash au moment d’évoquer son avenir. Reste à savoir si des portes de sortie se présenteront au Néerlandais, pisté par Everton et Manchester United selon certaines indiscrétions anglaises.