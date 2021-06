OM : Strootman officiellement impossible à revendre

Dans : OM.

Le Genoa veut conserver Kevin Strootman mais n’a pas les moyens de l’acheter. Un nouveau prêt d’un an est à l’étude.

Recruté 28 ME, bonus compris, en provenance de la Roma, Kevin Strootman se range dans la catégorie des flops. Le milieu de terrain néerlandais n’a jamais convaincu à Marseille. Son passage ressemble même à un fiasco financier. En plus du prix de son transfert, son salaire à hauteur de 6 ME par an reste encore aujourd’hui un boulet pour les finances olympiennes. De retour de prêt du Genoa, Kevin Strootman est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023. Aucun club ne semble s’être positionné pour l’acheter, hormis le Genoa, désireux de le conserver. Problème, le club de Serie A ne peut pas payer son transfert et lui garantir un salaire conséquent. Dans ce contexte, la solution est toute trouvée : un nouveau prêt.

Un accord proche pour un nouveau prêt

Le journaliste italien Nicolo Schira assure que les négociations entre l’OM et le Genoa sont en très bonne voie. Kevin Strootman veut continuer son aventure à Gênes. Un accord pour un prolongement d’un an du prêt est proche d’être trouvé. Le président, Enrico Preziosi, est confiant. Les deux clubs pourraient donc une nouvelle fois se partager le salaire du néerlandais. Reste à connaître les pourcentages. Lors du premier prêt, l’OM et le Genoa payaient 3 ME par an, soit 50% du salaire chacun. Une chose est certaine avec ce scénario, le transfert de Kevin Strootman ne sera pas amorti cet été, et ne le sera sûrement jamais.