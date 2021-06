OM : Le salaire de Strootman doit disparaître !

Dans : OM.

Prêté au Genoa lors de la seconde partie de la saison dernière, Kevin Strootman s’est relancé loin de l’OM.

En difficulté à Marseille, le Néerlandais n’entrait pas dans les plans d’André Villas-Boas. En effectuant une saison en prêt au Genoa, l’ex-taulier de l’AS Roma s’est relancé de fort belle manière. Titulaire indiscutable sous les ordres de Davide Ballardini, Kevin Strootman a retrouvé des couleurs. Malgré ce retour à un très bon niveau, l’OM n’a pas l’intention de le conserver. Au contraire, Pablo Longoria veut surfer sur cette belle dynamique de Kevin Strootman afin de se débarrasser de son salaire XXL, estimé à plus de 500.000 euros par mois, soit le plus conséquent de l’effectif marseillais avec celui d’Arkadiusz Milik. Tous les moyens seront bons pour délester Marseille de ce gros salaire. C’est ainsi que Pablo Longoria étudie plusieurs options selon Calcio Mercato Web.

Un transfert définitif de Kevin Strootman au Genoa a longtemps tenu la corde. Incapable de s’aligner sur le salaire proposé par l’OM, le club italien songeait à proposer à Kevin Strootman un contrat très longue durée dans le but de lisser dans le temps ses émoluments. Cette solution ne devrait finalement pas être retenue car selon les informations relayées par le média italien, c’est un nouveau prêt de Kevin Strootman qui fait actuellement l’objet de discussions entre Marseille et le Genoa. Lors de la seconde partie de la saison 2020-2021, l’OM continuait de payer plus de la moitié du salaire de Strootman. L’objectif de Pablo Longoria en cas de nouveau prêt, est bien sûr que le Genoa assume une partie plus importante du salaire du Néerlandais dans la mesure où Strootman a brillé en Série A. Des discussions sont actuellement en cours et pourraient déboucher sur un accord dans les prochains jours. Cela démontre que Jorge Sampaoli n’a visiblement pas demandé à son président de conserver Kevin Strootman.