OM : Strootman le « surpayé », Pauwels a une vision catastrophe

Dans : OM.

A priori les autorités sportives françaises veulent conserver les dates habituelles du mercato, mais qui voudra acheter des joueurs surpayés ? Stéphane Pauwels se mouille.

C’est un marché des transferts totalement historique qui va se dérouler cet été, puisqu’à cet instant de l'année on ne sait pas encore quand la saison 2019-2020 se finira en Europe et comment les différents pays vont pouvoir s’adapter. Pour l’instant, la LFP n’envisage pas de changer son calendrier, des clubs ayant besoin de vendre pour remplir un peu des caisses vides. Evoquant ce mercato en mode Covid19, Stéphane Pauwels a déjà prévenu certains dirigeants, et notamment ceux de l’OM, qu’il est inutile de croire au Père Noël concernant les joueurs grassement payés et dont le club ne voudrait plus.

Sur RTL, le consultant belge y est allé de bon cœur. « Ce mercato va profiter aux joueurs planqués. Ça veut dire que des mecs comme Strootman qui ont des salaires de malades et que personne ne veut, tu peux être certain qu’ils vont rester dans leur club. On ne peut même pas penser que les clubs vont faire pression pour trouver des arrangements, les mecs avec des gros salaires et qui ne sont pas exceptionnels, ils ne bougeront pas. Donc ça sera compliqué pour faire du pognon (…) L’OM va devoir vendre, mais ils vont acheter qui, car les bons joueurs seront encore plus chers, ils devront être sacrément malins », a confié Stéphane Pauwels, qui cette fois n’a cependant pas parié de se couper les bras et les jambes si Kevin Strootman quittait l’OM.