OM : Strootman gratuit, Eyraud fait halluciner McCourt

Auteur de deux saisons très mitigées sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman n’est pas une grande réussite de l’ère Frank McCourt.

Recruté afin de combler le départ de Franck Zambo-Anguissa en 2018, l’international néerlandais a davantage plombé les finances du club phocéen qu’il ne l’a aidé sur le terrain. Avec un transfert à 25 ME en provenance de la Roma et un salaire XXL à plus de 500.000 euros bruts par mois, Kevin Strootman représente une belle boulette de recrutement du trio Zubizarreta-Eyraud-Garcia. Et visiblement, le président olympien regrette cet achat compulsif puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud a tout simplement pensé à libérer Kevin Strootman l’été dernier afin d’économiser son énormissime salaire.

Du côté des Etats-Unis et du clan Frank McCourt, on a tout simplement halluciné devant cette idée lunaire du président marseillais. Et pour cause, le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’envisage pas une seconde, et de manière assez logique, de ne pas récupérer un euro avec le départ d’un joueur recruté aussi cher. Un an après ce recadrage musclé de Frank McCourt, le deuxième de Ligue 1 traine toujours Kevin Strootman comme un boulet financier dans son effectif même si le Néerlandais s’est montré plus utile avec André Villas-Boas qu’il ne l’avait été la saison précédente avec Rudi Garcia, pourtant à l’origine de son arrivée. Reste maintenant à voir si lors du mercato estival de 2020, l’Olympique de Marseille parviendra à trouver une porte de sortie à Kevin Strootman, estimé à environ 10 ME sur le marché des transferts et qui jouit encore d’une petite cote intéressante en Angleterre et en Italie. On l’a bien compris, Jacques-Henri Eyraud acceptera à peu près n’importe quelle offre pour faire partir le Hollandais…