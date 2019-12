OM : Strootman était nul et il le sait très bien

Dans : OM.

Parti pour une saison galère au coeur d’un mois d’octobre marqué par la lourde défaite face au PSG puis l’élimination rapide en Coupe de la Ligue, l’OM a redressé la barre de manière spectaculaire.

Les joueurs ont réagi, à l’image d’un Payet intenable, tandis que le milieu de terrain a montré un autre visage. Rongier et Sanson sont déchaînés, tandis que Strootman remplit son rôle devant la défense. Un petit « revival » pour le Néerlandais, qui échappe aux critiques depuis quelques matchs même si on ne peut pas faire de lui un pion essentiel de l’équipe. Néanmoins, il symbolise une équipe qui travaille avec humilité, et est bien consciente que les performances de ces derniers mois ne sont pas à la hauteur des attentes que provoque un club comme l’OM. C’est l’une des explications de cette bonne passe selon l’ancien coach marseillais Elie Baup.



« Il y a des points communs : des joueurs qui veulent montrer leur vrai visage, un état d’esprit où tout le monde se met au service du collectif et un groupe restreint. Cette équipe dégage une vraie intelligence collective, on l’a vu contre Angers où elle s’est bien adaptée. Villas-Boas a réussi à construire quelque chose de cohérent pour fédérer les joueurs derrière lui. Il n’y a pas besoin de grands discours, les joueurs qui ont ces attitudes-là sont des mecs expérimentés. Vous croyez que Strootman ne sait pas qu’il a raté sa dernière saison ? Il suffit de leur dire qu’ils doivent faire autre chose pour leur carrière. Et seuls les résultats valident tout cela à l’arrivée », a souligné dans L’Equipe celui qui est actuellement consultant pour beIN Sports.