OM : Di Meco enrage, personne ne donne sa vie pour l'OM

Dans : OM, Europa League.

Parmi les nombreux anciens joueurs qui prennent la parole dans les émissions spécialisées autour des matchs, Eric Di Meco est certainement celui qui a le plus de légitimité pour faire ce reproche aux Marseillais. L’ancien rugueux défenseur peste contre le manque d’envie et de hargne des joueurs de Rudi Garcia, à l’image de cette défaite trop facilement concédée face à la Lazio Rome, ce jeudi soir en Europa League (1-3). Pour le consultant de RMC, il serait temps de retrouver la rage qui symbolisait le parcours de l’Olympique de Marseille la saison passée.

« Dans l’engagement, il doit au moins y avoir le minimum syndical. Après il y a tout le reste, mais au moins, il faut y aller. Si tu gagnes les duels, et que tu as les contres, cela devient plus simple. Là, contre la Lazio, les autres sont plus forts, et ils gagnent. Sans être plus fort, l’OM avait montré ça l’année dernière, ils jouaient leur vie sur la compétition. On peut avoir des réserves sur le parcours et l’adversité, mais ils donnaient tout », a souligné un Eric Di Meco pour qui l’OM ne se donne pas les moyens de refaire une belle épopée en Coupe d’Europe. Et la sanction devrait donc tomber puisque sauf incroyable miracle, Marseille ne passera pas l’hiver avec une qualification européenne en poche.